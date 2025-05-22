Пушистые герои: в Петербурге рассказали о блокадных котиках

Коты во время блокады Ленинграда смогли спасти город от крыс: по одной из версий историков, в 1943 году в Ленинград приехал целый поезд из Ярославля пушистых со специальным назначением, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

«Расплодившиеся крысы поедали еще имеющиеся в городе продукты, были переносчиками очень опасных для человека заболеваний, иногда даже нападали на измученных голодом, не способных оказать сопротивление людей», — рассказал доктор исторических наук Борис Ковалев.

Спасали кошки голодных ленинградцев и другим страшным и героическим способом: к концу 1941 году в городе съели почти всех домашних животных.

Сегодня блокадным кошкам ставят памятники. Почти 10 лет двор дома 4 на улице Композиторов украшает не совсем обычная скульптурная композиция. На табличке указано, что монумент установлен в память о кошках блокадного Ленинграда.