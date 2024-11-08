Пуртов: Москва выставила на торги права на размещение 10 елочных базаров

Право на размещение 10 нестационарных торговых объектов (НТО) по продаже хвойных деревьев выставили на торги в Москве. Елочные базары будут располагаться в 3 районах города, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он отметил, что у предпринимателей востребована возможность размещать НТО сезонного бизнеса.

«Сейчас на городских аукционах выставлены права на организацию 10 елочных базаров площадью от 15 до 20 квадратных метров в нескольких районах столицы. С победителями подпишут договоры на пять лет. Они смогут ежегодно в конце декабря устанавливать нестационарные торговые объекты на специально выделенных участках для продажи елей, сосен и лапника», — сказал Пуртов.

Он уточнил, что торги будут проводиться с 20 ноября до 4 декабря.

Для всех елочных базаров предусмотрен единый архитектурный стиль. Они должны состоять из быстровозводимых металлических конструкций, обшитых деревянными рейками. Размещение НТО планируется в местах высокого пешеходного трафика — вблизи с супермаркетами, ТЦ, остановками общественного транспорта и жилыми кварталами. Сейчас на аукционах предлагают 6 участков, расположенных на юго-западе столицы, и по 2 участка в ТиНАО и на северо-западе Москвы.

В зависимости от лота заявочные кампании завершат с 15 до 29 ноября. Чтобы принять участие в торгах, нужно зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг», также понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись.

В разделе «Имущество от города» на инвестпортале Москвы доступны лотовая документация, фотографии, подробная информация о форме участия и 3D-тур по объектам. В городских аукционах предприниматели могут участвовать дистанционно — всю процедуру проводят в онлайн-формате.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика». Подробности об этом и других нацпроектах, которые реализуют в столице, доступны по ссылке.