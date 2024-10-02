Пункт приема вторсырья «Мегабак» в Истре открыли после реконструкции

Проект «Мегабак» в городском округе Истра набирает обороты: пункт приема вторсырья открылся после реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Площадка была расширена практически втрое, что позволило увеличить количество контейнеров для сбора черного металла, пластика, стекла, и других полезных фракций, которые могут быть в дальнейшем переработаны.

За сдачу вторсырья здесь можно получить деньги, или, при желании, можно обменять одну вещь на другую. Так, например, на территории «МЕГАБАКА» действуют пункты обмена игрушками, книгами или компакт-дисками.

С момента открытия жители округа принесли сюда более 3,2 тыс. кг черного металла, 1,5 тыс. кг электротехники, 1,3 тыс. кг картона, 1,1 тыс. кг макулатуры и почти полтысячи кг пластика.

Порой сотрудники обнаруживают на полках и удивительные находки. На днях кто-то из жителей принес сувенирный японский меч вакидзаси.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.