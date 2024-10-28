Она обучилась в Великобритании в группе украинских женщин-добровольцев и решилась стать частью военных действий, оставив свой родной край в Полтавской области.

Путь Натальи в армию начался из-за нехватки мужчин в селе, где она родилась, что побудило ее искать новые возможности на фронте. По информации, Наталья была подготовленным бойцом, прошедшим курс стрельбы, но на деле ей достался пулемет, который был неудобен в использовании.

Вместе с другими членами группы из 60 человек, она была отправлена на передовую, в начале — на относительно безопасное направление, а затем — на линию фронта в Курскую область. Не желая рисковать своей жизнью, когда начали появляться российские десантники, Наталья сдалась, оставив оружие. Это решение, по мнению военных, помогло ей избежать гибели.

После пленения Наталья поделилась своей историей, рассказав о командирах, которые безжалостно отправляли бойцов на смерть, не заботясь о раненых и потерянных.

Военный эксперт Геннадий Алехин отметил, что украинский режим активно призывает женщин к службе в армии, возлагая на них опасные обязанности на передовой.

«Здесь есть и такой аспект — преступный киевский режим всячески поощряет пропаганду службы женщин в ВСУ. Нет, все красиво — фигура и автомат наперевес. Вот только дырка в голове почему-то нигде не показывается, да и некрологи о гибели женщин скупы и не содержат подробностей», — заявил Алехин.

В то время как об их участии в боевых действиях и судьбе редко сообщают, количество попавших в плен женщин продолжает расти, заключил эксперт.