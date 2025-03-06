ПТСР и отсутствие ресоциализации: число разводов в семьях участников СВО растет

Среди семей ветеранов СВО в России наблюдается всплеск разводов на почве посттравматического синдрома, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Уже сейчас видно, мы уже прогнозируем и наблюдаем всплеск разводов на почве посттравматического синдрома и контузий ветеранов боевых действий, а также целый комплекс проблем, связанный с психологическим состоянием, отсутствием ресоциализации бойцов из числа осужденных и юридические проблемы, касающиеся их статуса», — сказала Мишонова во время 106-го заседания Мособлдумы.

Она добавила, что аппарат областного омбудсмена продолжит держать в фокусе внимания семьи бойцов СВО.

По словам Мишоновой, возвращение с фронта к мирной жизни после пережитых солдатами и офицерами испытаний, потрясений и ранений будет очень непростым как для них самих, так и для их близких. Бойцам и их семьям понадобится специализированная помощь.