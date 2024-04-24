Птицы Подмосковья ждут появления птенцов

Специалисты орнитологи уже во всю проводят весенний учет пернатых Подмосковья, наблюдают за птицами через бинокли, проверяют их гнезда на наличие яиц и птенцов, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«Учет птиц — необходимая мера для отслеживания, подсчета и контроля численности популяций редких и распространенных видов пернатых на территории региона, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — В ходе такой работы специалисты наблюдают за птицами со стороны через бинокли, заглядывают к ним в гнезда с помощью специальных инструментов: эндоскопов и выдвижных камер и ведут записи в своих дневниках о замеченных краснокнижных птицах и количестве отложенных яиц».

По словам специалистов, этот год будет благоприятным для хищных птиц Подмосковья. Численность грызунов — основного кормового объекта соколообразных и совообразных, высокая. По проведенным наблюдениям при увеличении популяции полевок возвратившиеся с зимовок на Родину пернатые откладывают больше яиц и, вероятнее, выкармливают больше птенцов.

В Подмосковье обитает 69 видов птиц, занесенных в Красную книгу Московской области из них к соколообразным и совообразным относятся такие виды, как: бородатая и длиннохвостая неясыть, ястребиная сова, домовый сыч, сплюшка, филин, кобчик, дербник, беркут, луговой, степной и полевой лунь и другие виды.

«В настоящее время многие птицы уже отложили яйца и ждут появления из них потомства. Вскоре пернатым родителям придется усердно трудится, для того, чтобы выкормить птенцов и поставить их на крыло. В некоторых семьях поисками продовольствия занимаются оба родителя, как, например, у многих ястребиных, у кого-то один член семейства остается на страже молодняка, а другой выполняет роль кормильца, как у сов. Какие-то птицы являются безответственными родителями, как, например, кукушки и оставляют своих птенцов на воспитание «приемным» родителям», — добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.