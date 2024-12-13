Психотерапевт рассказала, в чем причина популярности астрологии и гороскопов

Популярность астрологии объясняется желанием узнать и предсказать будущее, что делает жизнь более понятной и управляемой. Это в определенной степени делегирование ответственности за свои решения внешнему знанию, объяснила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«При этом астрология, основанная на наблюдениях за характером людей в зависимости от их знака зодиака, имеет свои ограничения. Хотя, например, Близнецы и Скорпионы в большинстве действительно отличаются друг от друга», — сказала Крашкина.

Она отметила, что интерес к астрологии также может сыграть роль в планировании отношений. Молодые пары, например, нередко обращаются к астрологам, чтобы понять, почему их отношения складываются так, а не иначе. Однако истинная основа любого взаимодействия лежит в характере каждого человека и его способности строить отношения.

«Интерес к астрологии сегодня велик среди людей разных возрастов и профессий. Астрологические прогнозы на день, месяц или более длительный период действительно могут скорректировать поведение. Они помогают учитывать повышенные риски, например, травмоопасность зимой или вероятность конфликтов. Такие рекомендации позволяют вести себя осторожнее за рулем, избегать категоричных разговоров с коллегами или близкими», — рассказала психотерапевт.

Крашкина заключила, что астрологические прогнозы интересно читать и слушать, но главным всегда остается собственное понимание ситуации, людей и умение выстраивать общение. Полагаться на свои силы — ключ к гармонии и успеху.