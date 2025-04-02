Психотерапевт рассказала о подвохе вирусной игры «Красная дверь»

Если у подростка нет диалога с родителями и нормальной социализации, если на него оказывается давление, то вирусная игра «Красная дверь, желтая дверь» может стать первым шагом к развитию каких-либо зависимостей. Об этом РИАМО сообщила кандидат психологических наук, психотерапевт Татьяна Галич.

Настоящий переполох среди родителей вызвала популярная игра «Красная дверь, желтая дверь». Подростки массово стали повторять тренд из интернета. Один из участников игры лежит головой на коленках у другого, вытянув перед собой обе руки, тот массирует ему виски. При этом ему задают вопросы о том, что человек видит. Вскоре наступает измененное состояние сознания, близкое к трансу.

По мнению подростков, это просто безобидная забава. Однако родители всерьез переполошились. Они считают это увлечение потенциально опасным. Психотерапевт Татьяна Галич напоминает, что такие сомнительные развлечения были у всех поколений. Одно из них включало в себя частое дыхание и сдавливание груди, что куда опаснее, нежели массаж висков.

«Грань проходит здесь: если у нас вообще глобально подросток неблагополучен, то есть у него нет диалога с родителями, у него нет нормальной социализации, он чувствует себя несчастным, брошенным, то вот это все может стать для него первым шагом по пути к достаточно серьезным зависимостям. Потому что он начнет понимать, что есть какое-то простое очень действие, после которого ему делается хорошо, а глобально вся жизнь невыносима, есть какое-то огромное давление. И здесь совсем не обязательно, чтобы семья была какая-то маргинальная, девиантная, здесь достаточно, чтобы на подростка очень сильно давили и много от него требовали», — комментирует Галич.

В свою очередь родителям не нужно проявлять гиперопеку. Даже если ребенок играет в «Красную дверь, желтую дверь», то не нужно ругать его, закатывать истерику по этому поводу. Между родителем и ребенком должен быть доверительный диалог.

Если диалог с ребенком налажен, то он все сам расскажет. Другой вариант — родителям самим без укора и осуждения поговорить с ним. Задать вопросы об игре, о том, интересна ли она. Можно рассказать ребенку, что и в детстве родителей были похожие игры, но они не заинтересовали.