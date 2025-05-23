Психотерапевт рассказала о главном риске использования Таро

В случае психологических проблем плохая интерпретация расклада карт Таро может привести к ухудшению эмоционального состояния, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Среди рисков использования Таро на первое место стоит поставить плохую интерпретацию раскладов. Это может привести к неправильным выводам и еще большему замешательству, что усугубит эмоциональное состояние. Также, если у человека есть серьезные проблемы, такие как депрессия, тревожность или другие психические расстройства, полагание на Таро может отсрочить необходимое лечение», — сказала Крашкина.

Она добавила, что существует еще один риск — Таро может создавать впечатление, что человек контролирует свою судьбу, хотя на самом деле решение проблемы может требовать активных действий и взаимодействия с психотерапевтом.

«Одним из главных рисков обращения к Таро вместо визита к психотерапевту является вероятность игнорирования серьезных психических или эмоциональных проблем. Если человек полагается на карты для решения глубоких проблем, это может привести к ресурсной несостоятельности при столкновении с реальными трудностями», — рассказала психотерапевт.

Крашкина подчеркнула, что при наличии серьезных психологических трудностей лучше всего обратиться к квалифицированному специалисту, а Таро может использоваться как вспомогательный инструмент для саморазмышления, но не как основное средство решения проблем.

Каждый год 25 мая отмечается Всемирный день Таро. Это профессиональный праздник консультантов и практиков, которые работаю с этими картами. Это колода из 78 карт, известная с XIV века, а гадать на них стали с XVIII века.