Психотерапевт рассказала, как научиться говорить «нет»

Чтобы преодолеть страх говорить «нет», важно работать над своей самооценкой и осознанием своих прав, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

«Вы имеете право говорить „нет“, если что-то идет вразрез с вашими интересами или вызывает дискомфорт. Практика отказа в менее значимых ситуациях может помочь почувствовать уверенность в своих словах», — сказала Крашкина.

Она посоветовала попробовать отказаться от чего-то простого, например, ненужного предложения на работе.

«Понимание своих границ также помогает: если вы четко знаете, что вам подходит, а что нет, это делает отказ более естественным. Страх отказа часто связан с внутренними убеждениями и страхом оценки со стороны других. Многие боятся, что их посчитают грубыми или эгоистичными, поэтому соглашаются, например, на неудобные встречи», — рассказала психотерапевт.

Крашкина отметила, что чувство вины также играет значительную роль, особенно если есть привычка ставить чужие интересы выше своих.