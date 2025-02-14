Психотерапевт рассказала, чем опасен гиперконтроль

Гиперконтроль — состояние, когда человек чрезмерно контролирует себя и окружающих, а также ситуации. Гиперконтроль может быть вызван страхом перед неизвестностью и непредсказуемостью. Даже малейшая неожиданность может вызвать тревогу, а иногда и паническую атаку, сообщила РИАМО психотерапевт, кандидат психологических наук, специалист в области работы с психотравмой и ее последствиями, директор Высшей школы интегративной психологии, преподаватель Интернационального института практической психологии Татьяна Галич.

«Способность к самоконтролю — одна из ключевых способностей в достижении успеха. Это качество делает человека более самостоятельным, уверенным и позволяет зарабатывать хорошую репутацию и уважение», — рассказала Галич.

По словам специалиста, обычно люди, склонные к гиперконтролю, не могут ограничить его проявление только одной сферой жизни, они проявляют его во всех аспектах — как в личных отношениях, так и в профессиональной деятельности. Это требует от них больших усилий и часто приводит к ухудшению отношений с близкими и коллегами.

Причиной гиперконтроля могут стать травматический опыт в детстве, неконтролируемая среда, тревожность, социальные нормы и ожидания.

«Карл Густав Юнг говорил, что зрелость человека определяется тем, какое количество неопределенности он способен вынести. То есть насколько он может сохранять спокойствие и уверенность в мире, где нет гарантий», — отметила психотерапевт.

Гиперконтроль может привести к эмоциональному истощению, проблемам в отношениях, снижению эффективности и ухудшению здоровья, заключила Галич.