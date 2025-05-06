Психотерапевт рассказал, почему зрелым людям труднее завести дружбу

Дружба — одна из важнейших жизненных ценностей. Именно друзья часто первыми приходят на помощь в трудные моменты. Однако с возрастом даже крепкие связи могут ослабевать, а поиск новых друзей у многих вовсе сходит на нет. Психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт и КПТ-терапевт Сергей Лунюшин рассказал о причинах этого явления, сообщает RuNews24.ru .

По словам специалиста, до 30 лет у большинства людей дружеские связи формируются довольно активно. Однако со временем меняется социальный статус — появляются семья, дети, профессиональные обязанности. В результате, как отмечает Лунюшин, дружба часто отходит на второй план и постепенно теряет прежнюю значимость.

«Дружба — это сложный тип отношений. Она строится на духовной близости, общих интересах, эмпатии и взаимной привязанности. Но не все люди обладают качествами, необходимыми для настоящей дружбы», — пояснил эксперт.

Он уточнил, что подлинная дружба возможна лишь между людьми, способными на глубокое эмоциональное взаимодействие. Настоящий друг умеет поддержать — физически, морально или даже материально. Важны также эмпатия, умение чувствовать другого человека и надежность. Именно последняя, по словам психолога, позволяет доверять другу личную информацию, ценные вещи и быть уверенным, что тот не предаст.

«В дружбе не должно быть обмана. Есть те, кто лгут легко и без угрызений совести. Но есть и такие, кому ложь дается с трудом — только с ними возможны настоящие отношения. К сожалению, таких людей очень мало. Поэтому подлинной дружбы, на мой взгляд, немного. В большинстве случаев мы имеем дело с зависимыми отношениями, когда общение строится на корыстных мотивах», — считает Лунюшин.

Кроме того, ключевым элементом в дружбе является взаимное уважение. Если обе стороны обладают необходимыми личностными качествами, такая дружба может длиться всю жизнь и не теряется с возрастом.