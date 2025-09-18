Психотерапевт раскрыла простой способ побороть депрессию

Психотерапевт посоветовала добавить в жизнь «красок», чтобы побороть депрессию

Осенью многие россияне сталкиваются с депрессией и упадком сил. Однако есть способы управлять настроением и «раскрашивать» день в яркие цвета, рассказала « ФедералПресс » психотерапевт Юлия Ковальчук.

Люди создают картину мира самостоятельно. Она зависит от того, что человек видит, о чем думает.

Эти действия можно сравнить с добавлением красок в палитру, после чего рисовать ими на бумаге. Так создается картина дня, недели и будущего в целом.

Поскольку люди самостоятельно выбирают краски собственного настроения, чем больше в них серого и черного, тем хуже конечный результат, отметила Ковальчук.

На основе сформированного информационного поля, люди принимают решения, после чего совершают определенные действия. Они сами могут поменять набор красок и будущее, подчеркнула психотерапевт.

Если человек ощущает, что его картина мира стала мрачной, то нужно подумать, чем он наполняет собственный день. Важно обратить внимание на свои мысли.

