Психотерапевт: празднование Старого Нового года улучшает психологическое состояние

«Для тех, кому это важно, празднование Старого Нового года напоминает об историческом прошлом страны, придаёт чувство гордости за принадлежность к её культуре, что положительно сказывается на психоэмоциональном состоянии. Для многих людей Старый Новый год является частью их культурной и семейной традиции. Он даёт возможность отметить его с родителями, в кругу семьи, особенно если Новый год вы отмечали с друзьями или уезжали в отпуск», — сказала Крашкина.

Она добавила, что ритуалы, связанные с празднованием Старого Нового года, могут создать ощущение стабильности и предсказуемости.

«Период между Новым годом и Старым Новым годом — это время, когда люди могут подвести итоги ушедшего года, обдумать свои цели, желания и надежды на будущее. Этот процесс может помочь установить реалистичные ориентиры и укрепить личные намерения. Прощание с прошлым без сожалений и с надеждой на будущее может способствовать эмоциональному очищению и обновлению», — отметила психотерапевт.

Крашкина уточнила, что праздничная атмосфера, даже если она не так масштабна, как в Новый год, может снизить уровень стресса и тревожности. Участие в праздниках, общение с близкими и создание положительных воспоминаний помогают улучшить общее психоэмоциональное состояние.

Старый Новый год в России отмечают в ночь с 13 на 14 января. Этот праздник не так популярен, как традиционный Новый год, который встречают в ночь с 31 декабря на 1 января. Праздник можно обусловить не столько календарными изменениями, сколько их восприятием. Духовенство не поддержало переход с юлианского на григорианский календарь, поэтому все православные праздники в России до сих пор отмечаются по «старому стилю».