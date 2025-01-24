Существуют общие принципы, которые могут помочь укрепить отношения. Открытое и честное общение — основа долгосрочных отношений, сообщил РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Рашид Хамидуллин.

«Как говорил классик: „Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему“ (Л. Н. Толстой, „Анна Каренина“), поэтому нет универсального рецепта, который подошел бы всем парам. Однако существуют общие принципы, которые могут помочь. Открытое и честное общение — основа долгосрочных отношений», — сказал Хамидуллин.

Он пояснил, что совместное решение проблем, регулярное обсуждение ожиданий и чувств, общие занятия и интересы позволяют поддерживать эмоциональную связь.

«При этом также важно уважать личные границы друг друга, проявлять благодарность и признательность. Подходите к отношениям как к совместному проекту и регулярно работайте над ним», — посоветовал психотерапевт.

Хамидуллин отметил, что внешне все может выглядеть хорошо, но некоторые привычки подрывают любовь в паре.

«Игнорирование потребностей друг друга может вызывать обиды. Частое сравнение своего партнера с другими или навязывание своих ожиданий может сильно расстраивать. Негативное мышление и постоянные критические замечания разрушают эмоциональную связь между супругами», — рассказал специалист.

Он указал, что привычка не благодарить и не проявлять заботу приводит к появлению дистанции и недовольства.

«Серьезными испытаниями для брака могут стать финансовые проблемы, различия в подходах к воспитанию детей, несовпадение ожиданий и стилей жизни, а также стресс из-за работы, в результате которого негативные эмоции выплескиваются на партнера», — заключил он.

26 января во многих странах мира отмечается неофициальный праздник — День супругов. Дата посвящена семейным парам, она напоминает о ценности отношений и дает возможность еще раз проявить заботу о второй половине.