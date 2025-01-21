Психотерапевт объяснила, почему важно приучить себя к ритуалу объятий

Ритуал объятий может быть полезен, так как постепенное введение этого физического контакта может улучшить эмоциональное состояние и степень доверия к другим людям, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Можно приучить себя к ритуалу объятий, даже если вы не любите обниматься. Это может быть полезно. Однако важно подходить к этому процессу комфортно и не форсировать ситуацию, чтобы не усугубить чувство дискомфорта», — сказала Крашкина.

Она отметила, что, например, можно начать с объятий с близкими людьми в безопасной и уютной обстановке, что постепенно изменит отношение к этому виду взаимодействия.

«Необходимо помнить, что каждому человеку могут потребоваться разные условия для привыкания. Оптимальное количество объятий в день для достижения чувства счастья варьируется, по мнению разных экспертов. Американский психолог Вирджиния Сатир утверждала, что для эмоционального выживания человеку необходимо минимум четыре объятия в день», — уточнила психотерапевт.

По ее словам, восемь объятий могут помочь достичь психической стабильности, а 12 — привести к личностному росту. Эти рекомендации показывают, что регулярные объятия могут значительно улучшать эмоциональное состояние и общее качество жизни.

21 января отмечается Международный день объятий. Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека.