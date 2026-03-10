Психотерапевт объяснила, почему после 30 лет россияне ненавидят дни рождения

Психотерапевт, эксперт телеканала «Доктор» Екатерина Макарова рассказала о причинах, по которым у людей после 30 лет часто возникает неприязнь к собственному дню рождения. После 30 лет этот праздник может восприниматься как испытание, потому что является своеобразным показателем отношения к собственной жизни, сообщает Газета.ru .

Часто у людей возникает чувство апатии за неделю до даты дня рождения, желание отключить телефон, уехать или сделать вид, что ничего не происходит. Специалист утверждает, что подобное отторжение — показатель отношения к собственной жизни.

«У многих людей после 30 лет отношение к дню рождения действительно меняется. Оно уходит от ощущения беззаботности, подарков и смещается к внутренней оценке: каким меня видят, чего я добился, соответствуют ли мои результаты ожиданиям — своим и общества», — рассказала Макарова.

По словам специалиста, зачастую человек даже не отдает себе отчета, что эти ожидания ему не принадлежат. Каждый несет в себе внутренние, часто неосознанные установки о том, каким следует быть и что успеть к конкретному возрасту. По словам Макаровой, человеку может быть 40 лет, он прекрасно себя чувствует и живет лучшей своей жизнью. Но в детстве, глядя на маминых подруг того же возраста, он думал: «Какие они старые». И этот образ сохраняется с ним на долгие годы.

Медицина и уровень жизни шагнули вперед, а внутренние ориентиры — нет. Люди продолжают сравнивать себя с прошлыми поколениями, с историями из своей семьи, с картинками из соцсетей — «отредактированными, идеализированными, чья цель — что-нибудь вам продать».

Для взрослого человека день рождения перестает быть просто датой в календаре, становясь «точкой проверки» соответствия своему личному плану. Не каждый способен выдержать такую внутреннюю «инвентаризацию», и тогда срабатывают защитные механизмы.

