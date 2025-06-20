Психотерапевт объяснила, почему люди боятся неудачных фото

Психотерапевт: страх неудачного фото связан с ожиданием оценки и образом себя

«Одна из причин — страх оценки. Мы живем с ощущением, что на нас смотрят, нас оценивают, и неудачный кадр может восприниматься как негативное мнение о нас самих», — сказала Крашкина.

Она добавила, что сильное влияние оказывают социальные нормы и стандарты.

«Сегодняшняя культура создает идеал изображения: селфи должно демонстрировать красоту и успех. Если фото не соответствует этим ожиданиям, появляется тревога — вроде как ты не дотягиваешь до нормы», — отметила психотерапевт.

Крашкина уточнила, что важную роль играет и восприятие себя.

«Фотографии становятся чем-то вроде зеркала, отражающего, как нас видят другие. И если снимок не совпадает с внутренним образом, это может вызывать раздражение или даже стыд», — заключила специалист.

21 июня отмечается праздник, посвященный одному из самых популярных увлечений наших дней — День селфи. Впервые его провели в 2014 году в США. Именно это хобби способствовало появлению качественных фронтальных камер на гаджетах.