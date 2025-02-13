Психотерапевт Крашкина рассказала, как превратить злость в мотивацию

Чтобы злость стала для человека источником мотивации, можно преобразовать ее в конкретные действия, например, вести дневник эмоций, сообщила РИАМО психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

«Чтобы злость стала источником мотивации, важно преобразовать ее в конкретные действия. Полезно вести дневник эмоций, в котором вы будете записывать, что именно вас раздражает, и как вы можете решить эту проблему. Это помогает лучше понять свои чувства и найти конструктивные пути их выражения. Постановка целей также играет важную роль», – сказала Крашкина.

Она добавила, что если что-то вызывает у вас раздражение, определите, какие изменения вы хотите внести, и составьте план действий. Например, если вас раздражает нехватка времени на себя, выделите конкретные часы для отдыха и самосовершенствования.

«Общение с близкими или коллегами также помогает справляться с эмоциями. Выражая свои чувства в разговоре, вы можете увидеть ситуацию под другим углом и найти новые способы ее решения. Творческое самовыражение — еще один способ переработки злости. Направьте свои эмоции на создание чего-то нового: напишите текст, нарисуйте картину или займитесь музыкой», – порекомендовала психотерапевт.

Крашкина уточнила, что злость, вызванная чувством несправедливости, может стать стимулом для помощи другим.

«Участие в волонтерских проектах или социальных инициативах позволяет направить энергию на улучшение окружающего мира. А практика благодарности помогает сбалансировать негативные эмоции, укрепляя ваше психическое состояние. Учитесь замечать хорошие стороны жизни и благодарить за то, что у вас уже есть», – заключила она.