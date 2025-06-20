Психотерапевт Крашкина: «осознанное» селфи поможет принять себя настоящего

Селфи способны стать инструментом внутренней гармонии, если использовать их осознанно и без стремления к идеальному образу, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

«Важно сфокусироваться на аутентичности — не гнаться за глянцевой картинкой, а делиться реальными, живыми моментами. Это помогает увидеть себя настоящего и принять таким, какой ты есть», — сказала Крашкина.

Она добавила, что селфи могут выполнять функцию дневника, в котором фиксируются изменения не только внешности, но и настроения.

«Отслеживание этих изменений помогает лучше понять себя, заметить прогресс — или наоборот, вовремя отреагировать на внутренние трудности. Это способствует самопринятию», — отметила психотерапевт.

Крашкина подчеркнула, что особенно полезно публиковать фото в позитивном ключе — с акцентом на важные для человека события, достижения, а иногда и с легкой самоиронией.

«Такой подход помогает изменить отношение к себе и снизить внутреннее давление. Селфи становятся поводом для диалога о реальных стандартах красоты и принятии себя. Это путь к более здоровой самооценке и эмоциональному благополучию», — заключила она.

День селфи (англ. Selfie Day), отмечаемый 21 июня, — праздник, посвящённый одному из наиболее популярных увлечений наших дней. Считается, что впервые праздник был организован и проведён в США в 2014 году.