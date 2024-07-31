Психотерапевт Крашкина объяснила, как лучше планировать отпуск

Отпуск лучше планировать, разделив его на две части, а лучше на три этапа, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Если говорить об общих подходах к тому, как хорошо отдохнуть, чтобы почувствовать, что ты действительно переключился и набрался впечатлений, то лучше всего делить период отдыха на несколько частей. Оптимально делить на два, а лучше на три этапа. Считается, что самое длительное время отдыха — две недели, оптимально брать в летнее время года», — сказала Крашкина.

Она пояснила, что летом за счет длительного светового дня отдых будет казаться длиннее. Вы сможете осуществить больше планов.

«Кроме того, две недели — достаточно длительный срок, поэтому вы сможете выехать из вашего обычного места проживания в другой регион, в другую страну. Независимо от того, выехали ли вы на дачу, поехали ли к теплому морю, совершаете ли вы какие-то ознакомительные экскурсии по каким-то достопримечательностям, вы сможете набраться новых впечатлений, эмоций», — рассказала психотерапевт.

По мнению Крашкиной, оставшиеся две недели оптимально брать в первое полугодие. Дело в том, что январские праздники достаточно быстро проходят, и до следующих относительно длительных выходных в мае большой промежуток времени. Если вы возьмете отпуск, например, весной, вы сможете разорвать этот длительный рабочий период.

«Хорошо, если четвертая неделя отпуска придется на осень. Дело в том, что психологически человеку легче, когда он понимает, что у него осталась там еще неделя или несколько дней отпуска, который он может позволить себе потратить на то, чтобы себя порадовать, либо посетить какие-то интересные для него места», — отметила врач.