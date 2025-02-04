Психотерапевт Крашкина назвала фразы, которые помогут вежливо отказать

Иногда правильно подобранные слова могут значительно упростить процесс отказа, выразить свои границы, оставаясь при этом вежливым и уважительным, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

«Иногда правильно подобранные слова могут значительно упростить процесс отказа. Например: „Спасибо за приглашение, но я не смогу“. Это звучит лаконично и без подробностей. А фраза: „Мне нужно немного времени для себя“ помогает сосредоточиться на ваших потребностях», — сказала Крашкина.

Она добавила, что фраза «К сожалению, у меня уже есть планы» показывает вашу занятость, не углубляясь в детали.

«„Я ценю ваше предложение, но сейчас это не для меня“ — это уважительно, но с четким отказом. А фраза „Давай вернемся к этому вопросу позже, когда у меня будет больше времени“ оставляет дверь открытой для будущего общения. Для простого выражения занятости подойдет: „Сейчас не лучший момент для меня“. Для отказа без намека на негатив: „Я хочу сосредоточиться на других делах сейчас“. Это объясняет ваш отказ без отрицательного оттенка», — рассказала психотерапевт.

По оценке Крашкиной, все эти формулировки позволяют выразить свои границы, оставаясь при этом вежливым и уважительным.

«Помните, что ваше „нет“ — это способ заботы о своем эмоциональном состоянии и личном пространстве. Чем больше вы практикуете такие фразы, тем легче становится устанавливать здоровые границы», — заключила специалист.