Психотерапевт Хамидуллин объяснил, как отличить мечту от цели

Мечты, желания и цели — это не одно и то же, сообщил РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Рашид Хамидуллин.

«Мечта — это абстрактный образ, фантазия, которая может „греть душу“, но быть нереалистичной. Желания могут меняться в зависимости от текущих потребностей: сегодня у вас одно желание, завтра другое. Цель — это конкретный образ результата и примерный план шагов, которые нужно предпринять для ее достижения. Поэтому важно понимать, что вы имеете в виду, когда строите планы», — сказал Хамидуллин.

Он отметил, что иногда реализации планов мешают ограничивающие убеждения. Это мысли о себе, окружающем мире или будущем, которые воспринимаются как истина. Например, «я не достоин успеха» или «у меня ничего не получится».

«Такие убеждения формируются на основе воспитания, критики, неудачного опыта и других событий. Они часто бывают неосознанными, но влияют на ваше мышление и поведение. Эти убеждения могут искажать реальность, вызывать тревожность, депрессию и мешать развитию. Анализ и трансформация таких мыслей требуют времени и усилий. Это сложно сделать самостоятельно, поэтому лучше обратиться к психотерапевту», — добавил специалист.

Хамидуллин разъяснил, что психотерапия помогает выявить эти негативные установки, оценить их влияние и заменить их на позитивные, чтобы они стали частью повседневной жизни.

«Помните: все зависит от вашего восприятия. Если измените взгляд на ситуацию, то найдете путь к спокойствию и гармонии», — заключил он.