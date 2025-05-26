Психотерапевт дал советы, как справиться с токсичным руководителем

В последнее время часто говорят о кадровом голоде и нехватке квалифицированных специалистов. Многие увольнения происходят из-за выгорания сотрудников и проблем в отношениях с руководством. Важно понять, действительно у подчиненного проблемы с начальством, или это его искаженное восприятие, сообщил РИАМО психотерапевт, основатель Международного института психосоматического здоровья, преподаватель курса «КПТ», автор Telegram-канала Сергей Мартынов.

«Термин „токсичный“ происходит от слова „токсин“, что означает яд. Токсичный человек — это тот, кто ведет себя агрессивно и негативно влияет на окружающих, делая их жизнь невыносимой. Особенно трудно сталкиваться с токсичным руководителем, ведь начальник играет важную роль в профессиональной жизни сотрудника. Он может казаться профессионалом, трудолюбивым и стратегически мыслящим, но его психологические качества могут отталкивать подчиненных и приводить к массовым увольнениям», — рассказал Мартынов.

Пример токсичного руководителя

Успешная карьера и достижение высокого уровня профессионализма зачастую имеют свою цену в виде негативной оборотной стороны, которая мешает развиваться. Это:

Завышенная оценка своей профессиональной значимости и неприятие своих ошибок.

Отсутствие навыков коммуникации.

Концентрация на своих профессиональных навыках и обесценивание других людей.

Достижение цели любой ценой без учета потребностей сотрудников.

Токсичное поведение руководителя может проявляться в навязывании своего мнения, насмешках, демонстрации превосходства, отсутствии заслуженной похвалы, присвоении себе чужих заслуг и непризнании своей неправоты, постоянных криках, манипуляциях, излишнем контроле, обесценивании работы сотрудников и публичной критике. Такие действия создают атмосферу вины и подавленности, что негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии работников.

Как справиться с токсичным руководителем?

«Если вы оказались в подобной ситуации и понимаете, что нужно что-то менять, но чувствуете страх или вину, попробуйте взять тайм-аут или отпуск. Позвольте себе выдохнуть и осознать, хотите ли вы продолжать работать в этой обстановке. Важно трезво взглянуть на ситуацию: работа — это не вся ваша жизнь, у вас есть свои приоритеты и цели», — отметил психотерапевт.

Начните отстаивать свои интересы и обозначьте границы. Помните, что ваш руководитель — тоже человек, и его токсичное поведение может быть связано с его собственными проблемами и неуверенностью. Часто такие люди боятся критики и могут выплескивать свой негатив на более слабых — своих подчиненных.

Как говорится, «счастливые люди не могут быть злыми». Агрессия исходит от тех, кто сам несчастен.

«Если ваши попытки отстоять себя не увенчались успехом, возможно, стоит рассмотреть смену работы. Психологически неблагоприятная атмосфера может привести к выгоранию и депрессии. В таких случаях лучше обратиться за помощью к специалисту, чтобы восстановить психическое здоровье, снизить стрессовую нагрузку и изменить восприятие ситуации, отработав навыки противостояния токсичному поведению», — посоветовал эксперт.

Что делать, если токсичный руководитель — это вы

Мартынов отметил, что важно отслеживать свои эмоции и начать учиться управлять ими. Также стоит работать над устойчивостью своей самооценки, снижением зависимости от того, подчиняются сотрудники или нет. Как правило, руководитель реагирует гневом на ситуацию, которую он считывает как неподчинение и неуважение. В том же случае самоуважение могло бы позволить избавиться от зависимости от уважения сотрудников», — рассказал специалист.

Не стесняйтесь обращаться за помощью к психологу. Специалисты помогут выявить внутренние негативные установки, которые приводят к токсичному поведению, научат их прорабатывать и изменять на более продуктивные. В результате изменится ваше самочувствие, поведение и взаимоотношения с окружающими.

«Помните: все можно изменить к лучшему и обрести новый успешный опыт. Вместо того чтобы терять ценных сотрудников, вы можете создать с ними крепкую опору и поддержку», — заключил психотерапевт.