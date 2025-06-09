Психотерапевт: чтобы завести друзей, можно начать с интересов и простого общения

Даже если человек давно выпал из круга общения, восстановить социальные связи и завести новых друзей вполне возможно — нужно только проявить немного инициативы, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

«Если вы чувствуете потребность в общении, но не знаете, с чего начать, первым шагом может стать возвращение к собственным интересам. Попробуйте записаться на курсы, заняться хобби или присоединиться к тематическим группам. Это поможет не только разнообразить досуг, но и познакомиться с людьми, близкими по духу», — сказала Крашкина.

Она добавила, что современные технологии могут быть полезным инструментом для новых знакомств.

«Сегодня много платформ, где собираются люди с похожими увлечениями. Там проще начать разговор, потому что уже есть общая тема. Главное — быть открытым: улыбка, интерес к собеседнику и готовность слушать помогают установить контакт», — подчеркнула специалист.

Крашкина отметила, полезно не только заводить новые знакомства, но и возвращаться к старым.

«Если вы когда-то хорошо общались с человеком, но контакт потерялся — не бойтесь первым написать. Это проще, чем начинать с нуля, и часто такие связи восстанавливаются быстрее. Главное — не бояться делать шаг навстречу», — заключила психотерапевт.

Международный день друзей отмечается в ряде стран ежегодно 9 июня, хотя не является официально признанным праздником. В этот день можно, независимо от жизненных обстоятельств и различных перипетий, напомнить своим друзьям о том, как они важны, чтобы порадовать их.