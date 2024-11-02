Психологи: важно хвалить ребенка не только за результаты, но и за усилия

Важно хвалить ребенка не только за результаты, но и за усилия, приложенные к задаче. Поощрение — эффективный инструмент для мотивации у детей, сообщили РИАМО психологи Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Анастасия Магалецкая и Валерия Шугаева.

Важность поощрения родителей

«Выражая восхищение или одобрение ребенка через приятные слова о его достижениях и умениях, важно хвалить не только за результаты, но и за усилия, приложенные к задаче. Фразы вроде „Молодец, что попробовал!“ или „Ты быстро справился с заданием“ формируют положительное отношение малыша к окружающему миру, укрепляют связь между родителем и ребенком», — сказала Магалецкая.

Она посоветовала обращать внимание на детали и интересоваться, как ему удалось достичь результата и что этому способствовало. Так вы не только поддержите ребенка, но и сформируете навык анализа собственной деятельности.

«Поощрение может стать эффективным инструментом для формирования мотивации у детей. Разные способы стимуляции, например, небольшой подарок, соответствующий интересам и возрасту ребенка, помогут показать признание его достижений. Учитывайте индивидуальные особенности и подбирайте методы поощрения, которые подходят именно вашему сыну или дочери», — рассказала психолог.

Баланс в похвале и благодарность

По ее мнению, для одного ребенка идеальным вариантом будет материальный подарок, а для другого — совместное времяпрепровождение с семьей или друзьями. Важно помнить о том, что похвала и поощрение должны быть сбалансированы и использоваться наряду с другими методами воспитания, такими как поддержка и признание.

Шугаева подчеркнула, что слова благодарности исполняют важную роль в жизни каждого: в такие моменты мы ощущаем свою значимость и осознаем наши усилия. Дети воспринимают родительское «Спасибо» как проявление любви и заботы.

«Делитесь с ребенком своими искренними эмоциями, рассказывая, что вам понравилось в его действиях. Объятия тоже могут быть знаком благодарности! Высказывая признательность, мы учим ребенка замечать заботу со стороны других людей и быть благодарными за нее. Мы показываем, что говорить слова благодарности и слышать их в свой адрес приятно, тем самым учим ребенка осознавать свои чувства и чувства других людей», — уточнила она.

Специалист Шугаева также разъяснила, что важно давать детям понять, что они движутся в правильном направлении. Поддержка и одобрение со стороны родителей создают уверенность в своих решениях и действиях.

«Такие фразы, как „Ты сможешь справиться с трудностями“ или „Я всегда рядом“, помогут ребенку чувствовать, что вы в него верите и готовы помочь при необходимости. Помните, что эти фразы подразумевают конкретные действия. Если задача ребенку явно не по силам, то фраза „Ты сможешь!“ вызовет отторжение, ведь ожидания не совпадают с реальными возможностями. В этом случае уместнее сказать: „Как здорово, что ты готов браться за такие сложные задачи! Не сдавайся, рано или поздно получится! Чем я могу помочь?“» — перечислила психолог.