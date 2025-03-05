Психологи рассказали, как уговорить подростка на время отказаться от гаджетов

Всемирный день без гаджетов отмечается 5 марта. Психологи отмечают, что современные подростки проводят в соцсетях, мессенджерах и онлайн-играх гораздо больше времени, чем допускается по нормам, и предлагают устраивать дни отказа от смартфонов, сообщает «ФедералПресс» .

Так, ВОЗ рекомендует пользоваться гаджетами детям 6-12 лет не более двух часов в день, а подросткам 13-18 лет — три-четыре часа с часовыми или получасовыми перерывами.

Злоупотребление гаджетами, помимо проблем с учебой, может вызвать ухудшение памяти и внимания, испортить сон, осанку и зрение, привести к стрессам и проблемам с социализацией и живым общением, предупредили специалисты.

Поэтому очень важно регулярно устраивать цифровой детокс, однако к нему нужно заранее подготовиться. Для этого психологи советуют составить план мероприятий, заменяющих гаджеты, и вести «дневник ощущений», а также помогать детям адаптироваться к новым условиям.

Итак, в дни без гаджетов можно запланировать семейный пикник или встречу с друзьями, вечер настолок, занятия любым творчеством, чтение бумажных книг и журналов, помощь близким и совместные домашние дела.