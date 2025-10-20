Психологи объяснили, почему женщины все чаще первыми делают предложение

Согласно исследованию, 57% россиянок готовы сами сделать предложение своему партнеру, а каждая десятая уже поступила так, отмечают эксперты. Психологи объяснили, что за этим стоит зрелость и готовность к ответственности, сообщает «Вечерняя Москва».

Согласно исследованию, 57% россиянок готовы сделать предложение руки и сердца своим партнерам. Каждая десятая уже поступила так, а 42% считают, что их инициатива не говорит о неполноценности мужчины. В современном обществе традиционные роли меняются: женщины строят карьеру, мужчины занимаются домом, а инициатива в отношениях становится нормой.

Однако не все поддерживают такую тенденцию. Некоторые мужчины считают, что женская инициатива унижает их достоинство, а женщины опасаются, что это может дать мужчине повод не проявлять активность в отношениях. Психологи отмечают, что мотивация женщин разная: от зрелого желания взять ответственность до страха остаться одной. Эксперты подчеркивают, что качество брака зависит не от того, кто сделал предложение, а от общих ценностей и готовности к компромиссам.

В Москве в 2025 году самой возрастной невесте был 91 год, а жениху — 96 лет. За год зарегистрировано около 1,2 тысячи браков среди людей старше 60 лет. В столичных загсах уже подано более 6000 заявлений на «красивые» даты 2026 года, самыми популярными стали 26 июня, 6 июня и 8 августа.

Средняя стоимость предложения руки и сердца в России составляет 33,4 тысячи рублей, включая ужин, кольцо и букет. Психологи советуют женщинам быть осторожнее с публичными предложениями, так как не все мужчины готовы к такому шагу. Важно, чтобы отношения строились на честности и взаимном уважении, независимо от того, кто сделал первый шаг.

