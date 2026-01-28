Психологи объяснили, как соцсети и нейросети влияют на психику подростков

Психологи семейных центров Москвы рассказали, как социальные сети и нейросети влияют на психическое здоровье подростков, и дали рекомендации родителям по поддержке детей, сообщает «Вечерняя Москва» .

Социальные сети и нейросети открывают подросткам новые возможности для творчества, общения и обучения. Молодежь может делиться идеями, находить друзей по всему миру и развивать навыки коммуникации. Искусственный интеллект помогает адаптировать образовательный контент и упрощает выполнение повседневных задач.

Однако специалисты отмечают и серьезные риски. По словам психолога семейного центра «Отрадное» Екатерины Котляр, чрезмерное увлечение цифровыми платформами может привести к снижению самооценки, тревожности и нарушению концентрации. Подростки часто сравнивают себя с идеализированными образами в соцсетях, что вызывает чувство неполноценности и страх не соответствовать ожиданиям.

Психолог семейного центра ТиНАО Георгий Матвеев подчеркнул, что короткие видеоформаты и обилие информации затрудняют развитие критического мышления и мешают сосредоточиться на длительных задачах. Кроме того, распространение фейков и недостоверной информации искажает восприятие реальности.

Эксперты советуют родителям внимательно следить за эмоциональным состоянием детей, обсуждать с ними возможные опасности интернета и поощрять офлайн-активности. Важно поддерживать открытый диалог и собственным примером показывать ответственное отношение к цифровым технологиям.

В Москве работают 22 организации, оказывающие поддержку семьям с детьми. В их числе — семейные центры, кризисные и реабилитационные учреждения, а также служба медиации.

