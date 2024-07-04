Психологи МОЦОМДа рассказали, как привлечь внимание ребенка

Многие родители сталкиваются с тем, что их ребенок начинает замыкаться в себе, отстраняется и жить «своей» жизнью. Психологи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) рассказали, как вернуть внимание и интерес своего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

По мнению специалистов, родителям не стоит отстраняться от детей, так как разрыв общения только усугубит ситуацию. Ребенок ищет взаимодействия, и если не получает его от родителей, будет искать его в других местах. Необходимо понять, что для ребенка важнее всего на данный момент. Маленькие дети любят играть. Родителям необходимо стать их «соратником» в игровом мире, играть в их любимые игры, придумывать новые истории и приключения. Подростки же ищут смысл в отношениях со сверстниками, в иерархии и взаимодействиях. Необходимо стать для них «наставником» в этом мире. Говорить с ними о любви, дружбе, о сложностях взаимоотношений, помогать им ориентироваться в эмоциях и выражать их.

«Важно не только «говорить» на языке ребенка, но и слушать его. Интересоваться его жизнью, его хобби, его друзьями. Также дети хорошо чувствуют фальшь. Нужно не бояться говорить с ребенком о своих чувствах и о том, что вам не нравится. Это поможет укрепить доверие и сделать отношения более открытыми», — поделилась медицинский психолог МОЦОМДа Ирина Урсул.

Ребенок не просто «не замечает» родителей. Он ищет смысл в ваших отношениях. Не нужно пытаться «купить» его внимание подарками. Оставаться настоящими — это самый лучший способ стать интересным и нужным ребенку.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.