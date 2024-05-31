Психологи и педагоги помогли разработать гайд по развитию творческих способностей у детей

Ко Дню защиты детей «Газпромнефть — смазочные материалы» выпустила специальный проект, посвященный развитию творческих способностей с раннего возраста. Простой и удобный навигатор, созданный в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть», поможет родителям выбрать вид искусства для дополнительных занятий ребенка. Эксперты делятся полезными советами по пяти направлениям: игра на музыкальных инструментах, изобразительное искусство, хореография, вокал и актерское мастерство.

Интерактивный ресурс разработал творческий коллектив медиахолдинга «Вечерняя Москва» в сотрудничестве с педагогами и психологами. Карточки навигатора содержат главную информацию о том, в каком возрасте лучше всего начать занятия и в чем их польза, что влияет на успехи юных артистов и какие перспективы дополнительное образование открывает для детей. Например, умение играть на музыкальных инструментах увеличивает эффективность обучения точным наукам, а изобразительное мастерство или танцы — формируют пространственное мышление и учат нестандартным подходам к решению задач. Приобретая творческие навыки, дети развивают воображение и повышают уровень социализации.

«Газпромнефть-СМ» уделяет особое внимание социальным проектам для детей. Поддержка юных талантов — это наш вклад в будущее. Искусство помогает формировать креативное мышление и эмоциональный интеллект — способности, которые пригодятся в любой профессии и жизни в целом. Мы стараемся содействовать всестороннему развитию подрастающего поколения: знакомим ребят с современными производствами и технологиями, проводим творческие конкурсы и мастер-классы, экологические акции. Важно создавать для детей максимально благоприятную среду для жизни и обучения», — отметил генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Экспертами проекта выступили преподаватели Фрязинской детской школы искусств, которая в этом году получила новый большой концертный зал — центр притяжения молодежи города. Масштабную реконструкцию помогла провести «Газпромнефть-СМ». Более 900 юных артистов теперь репетируют и выступают на собственной сцене, оснащенной современным оборудованием.

«Возможность творческой самореализации — одна из ключевых составляющих комфортной среды, и даже в технологичный век информационных технологий мы видим растущий интерес юных горожан к сфере искусства. Во Фрязине тысячи ребят учатся музыке и танцам, приобретают навыки художественного и актерского мастерства, завоевывают призы на международных и всероссийских конкурсах. Необходимо создавать условия, чтобы больше детей смогли открыть свои уникальные таланты», пояснил глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.