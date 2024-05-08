Психолог Зиновьева назвала минусы воспитания ребенка матерью-одиночкой

При воспитании ребенка одной мамой ему может не хватать мужского взаимодействия, что способно повлиять на его развитие и понимание ролей обоих полов, сообщила РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению Татьяна Зиновьева.

«У ребенка могут возникнуть определенные сложности в структуре его личности, если он воспитывается одним родителем, в данном случае мамой. Ребенку может не хватать мужского взаимодействия, что способно повлиять на его развитие и понимание ролей обоих полов», — рассказала Зиновьева.

Она добавила, что одиноким матерям приходится справляться со всеми задачами по воспитанию и содержанию семьи, что может привести к перегрузке и выгоранию.

«Также ребенок может не дополучать эмоциональную поддержку, так как один родитель не всегда способен охватить все аспекты воспитания. Без участия обоих родителей могут возникнуть затруднения во взаимоотношениях ребенка с окружающими, связанные с пониманием социальных ролей и навыков общения», — информировала специалист.

Зиновьева отметила, что крепкие доверительные отношения между матерью и ребенком могут помочь преодолеть эти проблемы и обеспечить здоровое и гармоничное развитие ребенка.

«Важно понимать, что, несмотря на пол ребенка и родителя, который его воспитывает, любовь, забота и тепло, которые он способен дать, никак не скажутся на мужских или женских качествах. Это отразится в целом на умении вашего ребенка в дальнейшем выстраивать отношения с другими важными для него людьми, на его эмоциональности.

Каждый год во второе воскресенье мая в европейских странах, а также в США, Австралии, Японии и Китае отмечается День матери. Этому празднику уже более 100 лет — в 1910 году штат Вирджиния стал первым, кто признал эту дату. Уже через четыре года этот праздник получил официальный статус в США.