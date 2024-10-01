Психолог Зеленяк дала советы, как пожилым людям справиться с одиночеством

Есть несколько способов, которые помогут справиться с одиночеством в «серебряном» возрасте. В первую очередь следует найти занятие по душе. Об этом РИАМО рассказала психолог Научно-практического геронтопсихиатрического центра Елена Зеляник.

«Это может быть любимое дело, хобби, для которого раньше не хватало времени: катание на велосипеде или лыжах, чтение книг, вышивание, рисование и так далее», — сказала Зеляник.

Она добавила, что можно освоить и новое занятие — разные виды рукоделия, научиться пользоваться интернетом или гаджетом, фотографировать. В Москве есть сеть из 134 центров московского долголетия. Они оборудованы по единому стандарту и подойдут для людей с самыми разными интересами и запросами — от кулинарии до занятий в тренажерном зале. На них можно не только весело и с пользой провести время, но и познакомиться с ровесниками со схожими интересами. Расширив, таким образом, круг общения.

«Можно завести домашнее животное, кошку или собаку. Животное становится членом семьи, а человек осознает свою значимость и необходимость. К тому же общение с животными снимает нервное напряжение, заряжает позитивом, а уход за ним дает умеренную физическую нагрузку, полезную для людей в возрасте», — рассказала психолог.

По опыту Зеляник, многим людям «серебряного» возраста нравятся пешие прогулки, можно неспешно совершать променад с приятелем, любоваться видами города, совмещая физическую активность с общением.

«Самое главное, чтобы родные и близкие пожилого человека, если они есть, были рядом. Чаще общались, интересовались его жизнью, поддерживали и вместе занимались разными активностями. Для бабушки или дедушки нет ничего важнее любимых детей и внуков», — заключила специалист.

Международный день пожилых людей отмечается во всем мире 1 октября с целью привлечения внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста. По данным ООН, большинство мужчин и женщин пожилого возраста могут и далее вносить важнейший вклад в функционирование общества, если им будут гарантированы для этого соответствующие условия.