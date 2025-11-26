Психолог Заречная: материнская любовь формирует восприятие мира у ребенка

День матери в России — это особенный праздник, он посвящен самым важным и дорогим людям в жизни — нашим матерям. Он напоминает о том, какую огромную роль они играют в воспитании, формировании характера и жизненных ценностей, сообщила РИАМО психолог Людмила Заречная.

«Мама — это не просто человек, который дал нам жизнь. Она — наш первый учитель, наш защитник и опора. Сколько заботы, любви и терпения она вкладывает в нас с самого раннего возраста! Она всегда рядом, когда нам трудно, поддерживает нас в наших начинаниях и радостях. Празднование Дня матери — это возможность выразить ей свою благодарность за все жертвы и усилия, которые она приносит ради нашего благополучия», — сказала Заречная.

По ее словам, в этот день люди вспоминают о тех моментах, когда мама была рядом, когда ее тепло и забота помогали преодолевать трудности. Это время, когда челочек может остановиться и задуматься о том, как важно ценить каждую минуту, проведенную с мамой. Часто можно забыть рассказать о своих чувствах, о том, как сильно мы любим и ценим наших матерей. День матери дает шанс сделать это, сказать слова благодарности и признательности.

«Кроме того, этот праздник напоминает нам о важности семейных ценностей и традиций. Он объединяет поколения, когда дети поздравляют своих матерей, а взрослые — своих мам. Это возможность передать опыт и знания, которые накапливались из поколения в поколение. Важно помнить, что материнская любовь безусловна и вечна, и именно она формирует наше восприятие мира», — добавила психолог.

В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году он выпал на 30 ноября. Символом Дня стала незабудка, которая по древним поверьям способна напоминать о забытых близких.