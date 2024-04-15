Психолог заявил о важности мотивации при достижении поставленных целей

Психолог Хакимов: для достижения целей важно уметь «погладить себя по голове»

Для достижения поставленных целей важно уметь «погладить себя по голове» в нужные моменты, сообщил РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов.

«Важно уметь „погладить себя по голове“ в нужные моменты. Если есть успехи, почему бы не сделать что-то приятное: купить красивую вещь, устроить заслуженный отдых, особенно после напряженных будней, сходить на концерт, да хотя бы просто похвалить себя. Это кажется незначительным действием, но через такие акты и слова складывается положительный образ себя», — сказал Хакимов.

По словам эксперта, хорошо, когда тебя подбадривают и говорят, что ты все сможешь. Это придает сил, иногда даже окрыляет.

«Но стоит стремиться к внутреннему побуждению. Для этого необходимо глубоко проанализировать себя, собственные желания и мечты, ресурсы и возможности. Чтобы продолжать что-то делать длительный период времени, нужно понимать, для чего это происходит», — рассказал психолог.

Хакимов отметил, что вопрос мотивации — основной, и мешать ему могут не только внешние факторы, но и самосаботаж в виде прокрастинации, ментальные трудности, отвлекающие внимание.

Обращение к специалисту не только поможет избавиться от этого груза, но и найти подходящие способы придания импульса собственной уникальной траектории», — заключил он.