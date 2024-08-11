Психолог заявил, что субкультура квадроберов не несет какой-то патологии

Клинический психолог Иван Андрухов рассказал, что субкультура квадроберов не несет какой-то патологии. Это лишь способ взаимодействия, социализации и физической активности, однако возможны искажения, сообщает «Вечерняя Москва».

«Культура переодевания в костюмы, ассоциирования себя с животным — это своеобразная социальная игра», — считает Андрухов.

Он подчеркнул, что ребенок изображает какого-то сильного персонажа, при этом забывают о своих слабостях и могут таким образом справиться с какими-то трудностями. В основном изображают львов, гепардов, волков, лисиц и котов, но никто не хочет быть свиньей, коровой или крысой.

По словам специалиста, заявления квадроберов о желании выпустить внутреннего зверя на волю может говорить о непринятии человеком некоторых своих качеств. Существуют социальные установки, которые говорят, что мы можем делать, а что нет. Стресс от сдерживания эмоций постепенно копится и квадроберы справляются с этой проблемой по-своему.

Психолог добавил, что при этом в данной субкультуре возможны искажения. Например, квадроберы могут кусать людей, есть собачью еду, пить воду из луж. В этом случае уже вопрос к психике конкретного ребенка.