Психолог Волгина: укрепить семейные отношения помогут видеосообщения и игры

Утром по дороге на работу или учебу можно записать видеосообщение близким с пожеланиями хорошего дня — это укрепит семейные отношения, сообщила РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Светлана Волгина.

8 июля в России празднуется День семьи, любви и верности. Впервые он отмечался в 2008 году, который был объявлен в РФ годом семьи. Идея возникла у жителей Мурома, где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака.

«XXI век — век современных технологий. Так почему бы не воспользоваться этим? Утром по дороге на работу или учебу можно записать видеосообщение близким с пожеланиями хорошего дня. Это займет немного времени, но вашим родным будет приятно», — сказала Волгина.

Она добавила, что для укрепления подойдут совместные игры. Сделайте традицией участвовать в играх или квизах, например. Это увлекательный формат досуга.

«Вы отвечаете на интересные несложные вопросы, которые не требуют фундаментальных знаний, при этом проводите время с семьей, получаете новые позитивные впечатления. Квиз можно организовать самостоятельно или найти варианты игры в интернете», — отметила психолог.

По мнению Волгиной, совместная фотосессия — еще один отличный способ провести время вместе, запечатлеть и сохранить на память приятные мгновения. Такую традицию можно приурочить к значимой дате.

«Сделайте копилку достижений. Выберите красивую коробку или баночку для создания такой копилки. На протяжении года записывайте на листочках бумаги семейные достижения и победы, складывайте их в копилку и пополняйте ее регулярно. Списки завершенных важных дел, удачно выполненная контрольная работа, спортивные успехи — все это можно прописать», — посоветовала специалист.

Как уточнила специалист, в новогоднюю ночь можно собраться всем вместе и подвести итоги, прочитав записи, собранные за год.