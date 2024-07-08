Психолог Волгина посоветовала сделать кулинарные эксперименты семейной традицией

Раз в месяц всей семьей нужно готовить необычное блюдо. «Вкусная» традиция будет объединять, сообщила РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Светлана Волгина.

«Раз в месяц всей семьей готовьте необычное блюдо, которое раньше никто из вас не пробовал: в интернете есть много рецептов. Можно приурочить кулинарный день к какому-то событию. Важно, чтобы у каждого члена семьи было право решать, какое блюдо станет кулинарным открытием месяца. И, конечно, участвовать в приготовлении блюд нужно всем. Тогда эта „вкусная“ традиция будет объединять», — сказала Волгина.

Она добавила, что, например, в пост можно приготовить вкусное вегетарианское блюдо, в сезон, когда поспела клубника, — ягодный десерт, а в новогодние праздники — пирог с мандаринами.

«Благотворительность также можно сделать семейной традицией. Выберите, как и кому вы будете помогать. Даже с маленькими детьми можно участвовать в благотворительных акциях: мастерить скворечники для птиц, помогать приютам для бездомных животных, готовить вместе ароматную выпечку для ярмарок, участвовать в уборке парков, скверов», — рассказала психолог.

Волгина заключила, что детям постарше и взрослым может быть интересно участвовать в волонтерских акциях или проектах. Такая семейная традиция воспитывает чувства сопереживания, доброты и отзывчивости.

Каждый год 8 июля в России отмечается День любви, семьи и верности. Праздник учредили депутаты Госдумы, их решение поддержали все религиозные организации страны. С 2022 года праздник носит официальный характер.