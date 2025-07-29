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Психолог Вильховая: успешные люди склонны к социопатии

Социопатия помогает людям добиться успехов в бизнесе, политике и других сферах. К такому выводу пришла клинический психолог Эльвира Вильховая.

По ее словам, существует тенденция, согласно которой люди, способные занять высокие позиции в бизнесе, политике, должны проявлять социопатические наклонности.

По словам психолога, без этого качества нельзя добиться определенных успехов.

«Без этого невозможно выйти и удержать этот уровень», — сказала эксперт в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Вильховая указала, что речь идет именно о личностных характеристиках, а не о диагнозе.

Ранее психолог Татьяна Галич рассказала, что человек самостоятельно может поставить себе ложный психиатрический диагноз и прийти к неправильному выбору методов самолечения. Она посоветовала в таких вопросах всегда обращаться за профессиональной помощью.