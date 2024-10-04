Психолог Васильева предложила отметить День учителя в формате ток-шоу

День учителя в школе можно отметить в виде общения «без галстука», устроив неформальную конференцию или ток-шоу, сообщила РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Евгения Васильева.

5 октября отмечается Всемирный день учителей. С 1994 года Россия также отмечает День учителя по всемирному календарю, а раньше этот день приходился на первое воскресенье октября.

«Я бы предложила формат общения „без галстука“ в виде конференции или ток-шоу. На этой неформальной встрече в приятной атмосфере учителя расскажут о том, как они пришли в профессию, поделятся интересными, поучительными историями из своей студенческой жизни. А школьники узнают, как педагоги восстанавливаются и отдыхают после работы, чем занимаются в свободное время, какие у них есть хобби», — сказала Васильева.

Она добавила, что после такого общения образ наставника станет для детей более «объемным»: «Ого, она не только учитель русского, а еще катается на сноуборде и у нее классная собака».

«Это позитивно влияет на формирование в школе атмосферы сотрудничества. Искренний интерес школьников поднимает самооценку педагога и способствует профилактике профессионального выгорания. Встречи „без галстука“ полезны и взрослым, и детям. Следует помнить, что такое общение должно проходить с соблюдением личных границ», — отметила столичный психолог.