Психолог Васильева посоветовала в качестве подарка учителю смонтировать видео

Совместными усилиями ко Дню учителя школьники могут, например, смонтировать ролик о совместных мероприятиях и поездках, сообщила РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Евгения Васильева.

«Мы с детства слышали, что лучший подарок — тот, который сделан своими руками. Это актуально до сих пор. Многие подростки сейчас отлично владеют гаджетами и умеют пользоваться различными видео- и фоторедакторами», — сказала Васильева.

Она добавила, что подходящая случаю музыка и трогательные надписи сделают такой подарок душевным и запоминающимся. Ученики помладше могут создать своими руками праздничный плакат, стенгазету или большой календарь на будущий год.

«В этой творческой работе пригодятся и общие фотографии класса, и личные креативные снимки учеников. Каждый ребенок рядом со своей фотографией может написать свое пожелание учителю. Такой плакат желательно красиво оформить, нарисовать то, что символизирует признательность, осень, школьную жизнь», — рассказала психолог.

5 октября будет отмечаться Всемирный день учителей. С 1994 года Россия также отмечает День учителя по всемирному календарю, а раньше этот день приходился на первое воскресенье октября.