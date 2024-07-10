Психолог Васильева: подружить братьев и сестер поможет игра «Угадай эмоцию»

Чтобы подружить детей, важно научить их понимать чувства друг друга. В этом им поможет игра «Угадай эмоцию», рассказала РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Евгения Васильева.

«Для того, чтобы подружить детей в семье, важно научить их понимать чувства друг друга. Развивайте у них эмоциональный интеллект — способность понимать чувства — и учите проговаривать свои ощущения. Это поможет найти общий язык. Поиграйте с ними в игру „Угадай эмоцию“, обсудите, что и в каких ситуациях они чувствуют, выучите слова для выражения эмоций. Это первый и важный компонент конструктивного общения», — сказала Васильева.

Она добавила, что важно научить детей не брать без разрешения, не выхватывать из рук, а проговаривать просьбу. Пусть правило «прежде чем сделать, проговори» станет привычкой.

«С ранних лет учите ребенка простым фразам: „Хочу это“, „Дай это“. Потом усложняйте их, добавляя вежливые слова: „Дай мне, пожалуйста“. Важно объяснить ребенку, что он должен дождаться утвердительного ответа собеседника: взять чужую вещь можно только в том случае, если хозяин разрешил», — отметила психолог.

Васильева уточнила, что также важно пояснять просьбу: «Зачем тебе эта вещь?». Например: «Можно я возьму твой зеленый карандаш, мой сломался» или «Можно я возьму твою точилку, чтобы поточить карандаш».

«Здесь также важно дождаться ответа. Объясните ребенку, что в ответ можно услышать „нет“. Отказать — право каждого, надо спокойно к этому относиться», — разъяснила специалист.