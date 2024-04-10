Психолог Васильева: если дети в семье дерутся, то нужно ввести стоп-слово

Если ссоры переходят в драки, необходимо ввести слово «Стоп!», сообщила РИАМО педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Евгения Васильева.

10 апреля отмечается День братьев и сестер. Этот семейный праздник направлен на укрепление отношений между близкими людьми.

«Если ссоры переходят в драки, необходимо ввести слово „Стоп!“. Дети должны отойти друг от друга и 5 минут посидеть в тишине. Нужно дать им успокоиться и лишь потом разбирать ситуацию. Постарайтесь сделать это объективно, открыто, не принимая чью-то сторону и разумно применяя наказание», — сказала Васильева.

Она посоветовала не поощрять ябедничество и кляузы, но и фразы «Разбирайтесь сами» стоит избегать. Вникните в проблему детей и помогите им разобраться.

«Помогите найти ребенку социально приемлемые способы проявления агрессивных чувств. Например, когда ему очень хочется кого-то ударить, можно взять листок бумаги и медленно порвать его на мелкие кусочки, взять ручку или карандаш, сильно надавливая, рисовать круги на бумаге. Или, если это уместно, громко покричать и потопать ногами», — добавила психолог.

По мнению Васильевой, эти приемы помогают выразить негативные чувства и снизить эмоциональное напряжение.

«Придерживаясь этих рекомендаций, постепенно вы научите малыша конструктивным способам решения ситуаций. Всегда помните, что если он начал драться, то вы не сможете удержать это только в рамках семьи», — отметила специалист.

Она уточнила, что любой ребенок именно на близких начинает проверять границы «можно и нельзя», а потом переносит действия и способы решения ситуаций на сверстников и посторонних взрослых.