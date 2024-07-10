Психолог Васильева: если дети ругаются из-за игрушек, определите статус предмета

Большинство детских конфликтов происходит из-за игрушек, личных вещей или предметов быта, и взрослому нужно определить статус этих предметов, сообщила РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Евгения Васильева.

«В семье наверняка есть предметы общего пользования, а есть личные вещи, которые принадлежат тому, кто первый начал ими пользоваться», — сказала Васильева.

Она смоделировала ситуацию, где старшему ребенку купили конструктор раньше, чем младший научился в него играть, и для старшего ребенка это личная вещь. Дать поиграть он может только по желанию, это важно объяснить малышу. Но, как правило, есть менее значимые игрушки, которыми дети могут пользоваться вместе.

«Проговорите с ними это, вместе установите правила пользования, выделите каждому полку для личных вещей, а на общую полку кладите предметы для совместного пользования. Слова „ты же старший и должен…“ в спорах детей лишь усугубляют ситуацию», — предупредила психолог.

По ее словам, личным примером родители должны показывать, ка нужно себя вести: просить разрешения, когда берете чью-то вещь.