Психолог Тетерина назвала третий тип личности — отроверт

Магистр психологии объяснила, чем он отличается отроверт от интроверта

Магистр психологии Ольга Тетерина заявила, что помимо интровертов и экстравертов существует третий тип личности — отроверты, или амбиверты, сообщает Nord-News .

Классическая типология Карла Густава Юнга делит людей на интровертов и экстравертов. Первые восстанавливают силы в уединении, вторые — в активном общении и социальной среде.

По словам Ольги Тетериной, сегодня акцент сместился с врожденного темперамента на поведение и социальные привычки. Одни предпочитают шумные мероприятия, другие выбирают спокойный отдых дома или на природе.

«Если человек успешно адаптируется к разным социальным обстоятельствам, устойчив в общении с людьми, но чувствует, когда приходит время побыть в одиночестве, скорее всего, это отроверт», — рассказала Тетерина.

Отроверты, которых также называют амбивертами, способны переключаться в зависимости от ситуации и целей. В подходящей обстановке они становятся душой компании, а при необходимости выбирают роль внимательного слушателя.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.