Психолог: техника активного слушания поможет улучшить контакт с ребенком

Практикуйте технику активного слушания ребенка — слушайте, чтобы понять, а не для того, чтобы просто ответить, заявила РИАМО заместитель директора Центра содействия семейному воспитанию «Центральный» департамента труда и социальной защиты населения, психолог Светлана Самохина.

«Повернитесь лицом к ребенку, установите визуальный контакт, присядьте или наклонитесь так, чтобы ваши глаза были на одном уровне. Чтобы удостовериться, что вы правильно поняли его мысли, можно повторить ключевые слова или фразы», — сказала Самохина.

Она пояснила, что это означает полное внимание к тому, что говорит ребенок, без перебивания и желания скорее высказать свою точку зрения.

«Обозначьте личные границы и договоритесь о том, что приемлемо в общении в вашей семье, а что нет. Но помните, что правила нужно объяснять простым и понятным языком, рассказывать о причинах запретов и последствиях, которые могут наступить в случае их нарушения. Избегайте угроз и обещаний наказания, ведь ваша задача — не напугать, а объяснить», — подчеркнула столичный психолог.

Самохина отметила, что, если вы хотите, чтобы ребенок раскрылся и услышал вас, создайте комфортные условия для диалога.

«Делитесь собственными переживаниями, демонстрируйте, что вы тоже испытываете эмоции. Хвалите ребенка за успехи, чтобы он чувствовал свою значимость и понимал, что всегда может обратиться к вам за помощью», — порекомендовала специалист.