Психолог Скрипачева: многозадачность снижает качество работы

Постоянная смена задач не ускоряет работу, а повышает риск ошибок и усталости. Об этом рассказала кандидат психологических наук, практикующий психолог Елена Скрипачева, сообщает RT .

По словам специалиста, мозг обрабатывает информацию последовательно, а не параллельно. При смене деятельности часть его ресурсов остается связанной с предыдущей задачей, что снижает эффективность новой.

«Полное переключение происходит на задачу в течение 15 минут… То есть 15 минут нужно, чтобы полноценно переключиться с одной задачи на другую», — подчеркнула Скрипачева.

Частая смена задач перегружает область мозга, отвечающую за планирование и контроль импульсов. Это вызывает усталость, снижает качество работы и креативность. Постоянные переключения также поддерживают хронический стресс и могут привести к выгоранию. Уведомления и сообщения дают микродозу дофамина и формируют поведенческую зависимость, добавила психолог.

Скрипачева посоветовала чередовать умственную работу с физической, устанавливать реальные сроки, планировать дела и расставлять приоритеты. Она также рекомендовала ограничивать использование гаджетов и не держать много задач в памяти.

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