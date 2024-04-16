Психолог: родители выпускников должны справляться с тревогой и не накручивать детей

Семейный психолог Наталья Панфилова рассказала, что нервозность в ребенка-выпускника часто вселяют именно родители. По словам эксперта, взрослые не только тревожатся за будущее своих наследников, но и боятся показаться несостоятельными в глазах других людей, сообщает «МИР 24» .

Панфилова отметила, что порой родители сами не замечают, как вгоняют своих детей в тревогу перед экзаменами и «накручивают» школьников. В связи с этим психолог призвала родителей, чьим детям вскоре предстоит сдать ЕГЭ, самостоятельно справляться со своими тревожными чувствами и не переключать их на отпрысков.

«Не можете справиться, ходите к психологу, иначе ваш ребенок пострадает из-за того, что вы психуете», — продолжила Панфилова.

Семейный психолог также обратила внимание, что в таких ситуациях важно не пропустить ситуации, когда ребенка начинает одолевать угнетенное состояние.