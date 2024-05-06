Психолог Рюмцева: олимпиады помогают ребенку в борьбе со стрессовыми ситуациями

Любые состязания, к примеру олимпиады, помогают подготовиться к стрессовым ситуациям, научиться отстаивать свое мнение и развернуто выражать мысли, сообщила РИАМО руководитель психологической службы ЦПМ Екатерина Рюмцева.

Ранее сборная Москвы получила 1331 диплом заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Среди них 260 дипломов победителей и 1071 — призера. Абсолютными победителями стали 36 учеников столичных школ.

«Состязания помогают подготовиться к стрессовым ситуациям, научиться отстаивать свое мнение, развернуто выражать мысли. Кроме того, многим участникам олимпиад гораздо проще сдавать школьные экзамены, так как у них есть большая база знаний», — сказала Рюмцева.

Она подчеркнула, что родителями не стоит рассматривать олимпиаду исключительно как путь к диплому. Только 40% участников из 100 становятся призерами или победителями.

«Но это совсем не значит, что остальные участвовали зря. Олимпиада помогает ребенку развить важные качества — последовательность, настойчивость, самообладание, умение доводить начатое до конца», — перечислила психолог.

Рюмцева отметила, что кроме академических достижений интеллектуальные соревнования — это возможность стать членом профессионального сообщества, попасть в среду единомышленников и познакомиться с интересными людьми.

«Выпускники, делясь впечатлениями об олимпиадах, говорят, что команда — это самая настоящая семья. А еще школьные состязания — возможность путешествовать: всероссийские олимпиады ежегодно проходят в разных российских городах», — заключила специалист.