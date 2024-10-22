Психолог развеяла стереотипы иностранцев о внешнем виде россиянок

Практикующий психолог и сексолог Александра Миллер заявила, что стереотипы иностранцев о россиянках, такие как яркий макияж, любовь к шубам и обилие парфюма, являются ошибочными, сообщает Инфо24 .

Она отметила, что подобный образ «размалеванной мадам в мехах» был более характерен для 2000-х годов, а на сегодняшний день его придерживаются в основном женщины без чувства вкуса.

По словам эксперта, современные россиянки скорее стремятся к минимализму в макияже. Это говорит о том, что они «идут в ногу со временем». Миллер подчеркнула, что меха теряют популярность — все большее предпочтение отдается стильным пальто и пуховикам.

Психолог добавила, что использование чрезмерного количества блесток и парфюма воспринимается как признак безвкусицы. Она уверена, что современная женщина, следящая за модными тенденциями, успешно адаптируется к европейским стандартам.

«Все зависит от того, насколько развит вкус у женщины, потому что те, кто следит за трендами и тенденциями моды, очень вписываются в европейскую культуру — и можно только по внешности, по чертам лица определить, что эта женщина русская», — заключила Миллер.